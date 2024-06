Buongiorno-Napoli, Marchetti: "Tutto dopo l'Europeo, il giocatore può aprire il dialogo"

Calciomercato Napoli - Le parole di Luca Marchetti a Tmw sul Napoli e l'occasione Buongiorno:

“Credo che per lui bisognerà aspettare la fine dell’Europeo. Cairo non ha intenzione di venderlo. Lo ha definito incedibile ma si sa che quando si dice così è per far capire che ci vogliono tanti soldi. Io penso che il giocatore a fronte della possibilità di andare a Napoli potrebbe aprire al dialogo. Bisogna anche pensare che da un lato c’è una società molto sana e con la possibilità di investire sui cartellini, dall’altra una che fa del trading un uto importante”.