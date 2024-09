Buongiorno a Dazn: "Gara preparata bene, ecco cosa mi chiede Conte! Difesa a quattro? Varieremo durante la gara"

Notizie Napoli calcio. Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Juventus-Napoli:

“Cosa chiede Conte? C’è più lavoro di reparto, quando gioco da braccetto c’è tutta la parte della costruzione. Cerchiamo sempre la giocata giusta per aiutare la fase offensiva e poi lavorare di reparto in difesa.

Come cambia difesa a 3 o a quattro? Varieremo durante la partita. Per me è una gara speciale, l’abbiamo preparata bene e vogliamo fare il meglio possibile.

Duello con Vlahovic? Vedremo come andrà alla fine della partita”.