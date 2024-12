Buongiorno a Dazn: "Delusi dall'eliminazione in Coppa, vogliamo reagire stasera! Sul rapporto con Lukaku..."

Notizie Napoli calcio. Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli-Lazio:

“Dobbiamo essere delusi dall’eliminazione in Coppa Italia e dobbiamo lavorare. Abbiamo preparato la partita di oggi in questi pochi giorni a disposizione e abbiamo voglia di fare e ci aspettiamo un grande match. Con Lukaku parliamo molto per darci dei consigli sui movimenti degli attaccanti e dei difensori. E’ ovvio che dobbiamo equilibrare cercando di segnare di più davanti. Stiamo però lavorando tanto e vogliamo migliorare sempre di più”.