Assurdo Buffon, dopo anni rinnega Calciopoli: "Mi hanno scippato due scudetti, ora sono arrivato a dieci"

Serie A - La stagione di Gigi Buffon è stata decisamente sui generis. Tornato alla Juventus dopo la fuga al PSG, il portiere ha deciso di farsi da parte e accettare un ruolo da riserva in bianconero, dove quest'anno è però riuscito a centrare il decimo scudetto e il record di presenze in Serie A. Il numero 77 della Juventus ha raccontato le sue sensazioni in una chiacchierata col Corriere dello Sport, di cui vi proponiamo alcuni passaggi: "Sono contento, alla fine, per me era importante chiudere dei cassetti, altrimenti qualcosa sarebbe rimasto incompiuto. Avevo un obiettivo: arrivare a 10 scudetti, visto che due me li hanno scippati. Ci sono riuscito. Anche il record di presenze mi fa piacere. Ma non è stato un anno facile. Io mi sono sempre adattato, di natura sono altruista, però dovevo fare i conti con ciò che ho rappresentato e che penso ancora di rappresentare".

Nell'idea di Buffon, il compito più difficile era proprio questo stare in panchina e aiutare comunque il gruppo: "Mi sono messo alla prova. E sono fiero di me stesso, perché la prova l'ho superata. Ho sempre detestato i gradassi e questo era un modo per mettermi alla prova, per dire: io non lo sono".