Buffon, l'agente: "Gigi mi ha detto che considera Meret un talento assoluto, diventerà tra i portieri più importanti della storia del Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli – Silvano Martina, ex portiere ed agente di Buffon, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Meret e Perin sono due portieri importanti. Una volta parlando con Gigi mi disse che Meret era un talento assoluto. Deve mettere forse un po’ di muscoli ma questo è uno che diventerà uno dei portieri più importanti nella storia del Napoli”.