Budel sicuro: "Lotta scudetto? Dico Napoli perché..."

Intervistato dai colleghi di ParmaLive, Alessandro Budel ha commentato il momento della squadra di Pecchia ma anche dello scudetto e della lotta fra Inter, Atalanta e Napoli:

"Il Parma l'ho visto bene, a mio parere ha fatto la partita che doveva fare. È stato bravo a ripartire, a sfruttare le occasioni e gli errori della Lazio in fase difensiva e ha fatto una buonissima partita. Onestamente, forse soprattutto nel primo tempo, anche la Lazio ha avuto le occasioni per andare a pareggiare la partita, e il risultato è forse un po’ troppo pesante nei confronti della Lazio. Il Parma, però, ha sfruttato bene gli episodi e ha meritato anche la vittoria, perché è riuscito a colpire nei momenti giusti della gara. La lotta scudetto? Secondo me forse il Napoli, perché senza le Coppe credo che Conte non voglia farsi sfuggire l’obiettivo campionato".