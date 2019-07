Budel: "Pépé un contropiedista, non so se vale 80 milioni ma potrebbe servire per il salto di qualità del Napoli"

Alessandro Budel, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Ho commentato gare del Lille un paio di volte ed ha un grande tridente. Pépé è un contropiedista, ha grande tecnica ma è anche molto veloce. Sarebbe un ottimo colpo per il Napoli. Ha caratteristiche completamente diverse da quelle che hanno gli altri esterni a disposizione di Ancelotti. E’ uno in grado anche di incidere negli ultimi venti minuti. Può servire per il salto di qualità del Napoli. Ottanta milioni di euro? La Ligue 1 è molto più semplice del calcio italiano, dal punto di vista tattico non sono all’altezza e gli attaccanti arrivano facilmente in doppia cifra. Non so se vale 80 milioni, ma può essere un colpo importante”.