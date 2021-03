Bucciantini: "Rinvio Juve-Napoli una brutta figura, mancanza di sistema e serietà"

Marco Bucciantini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Rinvio di Juve-Napoli contestato dalla Roma? Non riesco a capire quale sia fino in fondo quella regola, è una situazione non prevista dalle regole, qui siamo difronte a un rinvio di un rinvio. Juve-Napoli sta davvero diventando una brutta figura nella quale si manifesta una mancanza di sistema e di serietà. Perché viene spostata questa data creando una differenza con la Roma che torna dall’Ucraina venerdì? Perché si aggiungono sempre situazione che creano polemiche nel calcio italiano? La Lega Calcio è impegnata a discutere i diritti televisivi, guarda caso le posizioni di Juve e Napoli sono diverse da quelle della Roma. Non so se i giallorossi hanno ragione, però il calcio italiano si deve misurare ogni volta con problemi di questo genere vuol dire che c’è un problema di sistema"