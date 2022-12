Bucciantini: "Non ero mai stato al murales di Diego Armando Maradona, è un vero e proprio santuario!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Non ero mai stato al murales di Diego Armando Maradona, è un vero e proprio santuario: mi ha colpito la salita per arrivarci, come se fosse un pellegrinaggio in mezzo ad una fiumana di persone.

Roma e Napoli meritavano uno scudetto in questi anni, sono state squadre con idee e concetti nonché campioni in mezzo al campo, con una identità societaria netta. Con Sarri fu spudorata ed evidente nel modo di giocare, ad esempio, mentre adesso c’è un talento molto adatto al calcio moderno: il Napoli sembra più potente ed in controllo di quanto magari lo è, imprime una grande impressione e dà l’idea di essere molto forte.

In questa stagione ci sono tanti indizi favorevoli, poi magari anche il Napoli può avere l’angoscia di veder svanire l’incanto: le amichevoli imballate sono state vissute ed assorbite bene, la pausa ha dato l’opportunità di recupero a tanti giocatori però gli avversari sperano in un passo falso da parte degli azzurri. E per questo Inter-Napoli è fondamentale.

Kvaratskhelia? Ha uno spunto tremendo e attacca forte l’area di rigore, ha voglia di combattere e di restare dentro la partita. Ha ridato una vocazione a fare calcio, perchè viene dalla Georgia e fa sembrare tutto miracoloso”