Bucciantini: "Napoli ha cambiato pelle, mercato ingiudicabile per gli azzurri"

Napoli ultime calciomercato. Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli è una squadra che ha cambiato pelle. Bisogna vedere se questa farfalla sboccerà, se pensi al valore di Insigne, Koulibaly e Mertens è cambiato definitivamente qualcosa che va ricostruito. Il Napoli ha ridotto il monete ingaggi per un discorso di sostenibilità, cosa mai nascosta da De Laurentiis, però negli ultimi tre anni c'è stata un'idea di calcio che hanno portato il club sempre a migliorare i punti in classifica. Ora bisognerà vedere dopo questo cambio cosa ci sarà, stanno lavorando ed il mercato del Napoli è quello più ingiudicabile".

Sulla suggestione Ronaldo-Osimhen: "Io farei una rivoluzione alla napoletana, un gran casino. Osimhen rappresenta le ali della farfalla che deve nascere, cosa c'entra Ronaldo in questo sistema. Il portoghese ha bloccato tutte le ultime squadre nelle quali ha giocato e tutte sono peggiorate in classifica. Sarebbe un cambio che non mi piace".