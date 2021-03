Marco Bucciantini, opinionista di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Benevento contro le grandi è sempre riuscito a trovare il suo ritmo di gioco, la vittoria con la Juventus è una pagina storica per la famiglia Vigorito e tutto il Benevento, lo ricorderanno per sempre".