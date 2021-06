Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho sempre pensato che tra il Napoli e Insigne non fosse un problema di soldi ma di coccole. Adesso Lorenzo sembra più protagonista e leader e nella mia fantasia non lo dipingo con un’altra maglia. Quest’anno ha giocato forse la sua migliore stagione, purtroppo nell’annata del Napoli è mancato un gol nel secondo tempo di Verona. Non ci credo che finisca tra il Napoli e Insigne".