Bucciantini: "De Laurentiis vuole un vincente, Allegri o Galtier dovrebbero saltare sulla panchina del Napoli"

Marco Bucciantini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Al Napoli è mancato un gol per essere secondo in campionato, il gol era stato segnato da Osimhen contro il Cagliari e poi è stato annullato. Gli ultimi mesi sono stati mesi di un gran calcio, Gattuso lascia una squadra forte che da 13 anni resta in Europa continuamente, una delle uniche in assoluto. Un allenatore deve saltare addosso alla panchina del Napoli. Ho l’impressione che De Laurentiis voglia un vincente come Allegri o Galtier”.