Ultimissime notizie - Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Telefonata ad Allegri per il post Sarri? Non mi risulta, è inutile chiamarlo ora per chiedergli se è pronto per tornare alla Juventus. Se tornasse alla Juve sarebbe una vittoria morale. Secondo me appena squilla il telefono e vede il numero di Agnelli, Max ci va e si riprende il suo posto".