Bucchioni sicuro: "La vera Juve di Sarri la vedremo in primavera, ci divertiremo"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Diretta Sportiva, trasmissione radiofonica in onda su Radio Sportiva. Ecco le sue parole sulla Juventus di Sarri.

"Per la Juventus non poteva essere automatico il passaggio dalla cultura storica del vincere come primo obiettivo alla cultura del vincere attraverso il bel gioco. Si è visto qualcosa, la squadra sta apprendendo ma cambiare la mentalità è difficile. La Juventus ha bisogno di tempo, deve arrivare al godimento nel giocare in quel modo: ci vuole umiltà per cambiare il modo di giocare, ma questa strada è stata avviata e credo che la vera Juve di Sarri verrà fuori in primavera. Se sarà così ci divertiremo".