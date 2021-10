Bucchioni: "Scudetto? Napoli e Milan alla pari: lo scorso anno è mancata la panchina nel periodo principale"

Ultime calcio - Enzo Bucchioni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato le notizie di giornata.

Che ne pensa delle nuove parole di Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma?

"Non ho mai criticato quello che è successo tra il Milan e Donnarumma in maniera eccessiva. Ognuno fa i suoi interessi, Donnarumma ha fatto i suoi, la riconoscenza non esiste, fine. Un'altra cosa è quello che è successo a San Siro. Se uno fischia perché contesta una scelta, può farlo. Mi sarei scandalizzato se fosse stato offeso. Si fischia a La Scala, è stato fischiato anche Pavarotti".

Pioli crede allo Scudetto, che ne dice?

"In questo momento Milan e Napoli come chance sono alla pari. Al Milan lo scorso anno è mancata la panchina nel periodo principale. Quest'anno la panchina c'è. Gioca un grande calcio, ci crede sempre di più. L'Inter si inserirà, la Juventus è troppo lontana".