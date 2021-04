Bucchioni: "Sarà dura per il Napoli a Torino, Superlega da rivedere con l’assunzione di responsabilità da parte della Uefa"

Napoli - Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista tv. “Per il Napoli non sarà facile vincere a Torino – ha detto Bucchioni a Radio Crc – perché i granata non sono ancora certi di restare in Serie A”. Bucchioni ha avuto anche modo di commentare le voci sulla possibilità che Agnelli si dimetta da presidente della Juve. “Secondo me non dovrebbe farlo – ha detto Bucchioni a Radio Crc – la comunizione e le modalità con cui è stata annunciata la Superlega erano deficitarie. Però il progetto dovrebbe essere rivisto, allargandolo anche ad altre squadre con la possibilità di dare linfa a tutto il movimento. La Uefa si prenda le proprie responsabilità di quello che è successo e porga dei correttivi”.