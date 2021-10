Bucchioni: "Roma fondamentale per mantenere il primo posto! Osimhen? E' l'attaccante più forte in Serie A"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

"Il Milan sicuramente è in difficoltà, l'Inter ha ridimensionato lo Sheriff. Il Napoli deve fare una partita da Napoli, la sfida comunque è alla portata. Domenica c'è una sfida fondamentale per mantenere il primo posto. Osimhen? Ha una fisicità straordinaria, secondo me al momento Osimhen è l'attaccante più forte del campionato italiano. Ha anche intuizione perché in quel posto lì ci devi essere. Lui è l'apice del lavoro di Spalletti, c'è una solidità di pensiero verso il Napoli notevole. Le prime 8 partite sono tanta roba, il Napoli è cresciuto sotto l'aspetto caratteriale, c'erano partite che l'anno scorso hanno condizionato il campionato. La Roma in qualche modo dovrà essere risarcita dopo l'errore di Orsato. Perché non si va a vedere le cose al VAR per andare a rivedere l'azione. Anche ieri sera il Milan ha preso un gol viziato da un fallo che l'arbitro non è andato a rivedere. Sicuramente la Roma reagirà a livello caratteriale, la gara contro il Napoli è uno dei bivi della stagione, fermo restando che il Napoli ha dimostrato di non avere paura di nessuno".