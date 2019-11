Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

SUL DOPO ANCELOTTI: "Spero per lui che riesca a lasciare una traccia più forte a Napoli rispetto a quella che sta lasciando. In questo momento difficile serve tutto il suo valore per provare a risollevare la squadra. Se non dovesse riuscirci, credo che De Laurentiis metterebbe nel mirino Simone Inzaghi".