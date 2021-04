Bucchioni: "Napoli intimorito, quella maglia di Ronaldo si doveva tenere per evitare il gol"

Napoli Calcio - Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli mi è sembrato intimorito nel primo tempo, quansi impaurito. Poi alla lunga è venuto fuori e ha giocato palla a terra e con triangolazioni. Manca un po' di cattiveria e aggressività: nella ripresa ha fatto bene ma alla Juve non puoi regalare niente. Quella maglia di Ronaldo si doveva tenere per evitare il gol, poi la molli all'ultimo. La fase difensiva ad inizio gara ha lasciato a desiderare. Osimhen? Con la Sampdoria mi aspetto lui dall'inizio: ha qualità che altri non hanno".