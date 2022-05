Bucchioni: "Gravina-De Laurentiis? Il calcio è allo sfascio! ADL deve associarsi con qualcuno"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

“Bernardeschi è un giocatore di grande talento, unisce diverse caratteristiche, ha voglia di rilanciarsi. Gli anni alla Juve sono stati difficili, giocatori così hanno bisogno di un gioco che li supporti e di un tecnico che li faccia crescere. In Nazionale lo abbiamo visto giocare molto bene.

Io lo consiglio molto al Napoli, Spalletti unisce capacità gestionale dei giocatori ad una grande personalità tattica, all’interno di questo modo di lavorare può trovarsi bene.

Prendere a zero, un giocatore che vale 20/25 milioni, nonostante l’ingaggio elevato mi sembra un grande affare.

Per le necessità del Napoli, visto che va via Insigne, su tutti prenderei Deulofeu. Mi piace anche Brekalo, ma Deulofeu è più avanti e può giocare in più ruoli.

Brekalo ha fatto sprazzi di ottimo gioco, può ancora maturare.

Deulofeu è il più pronto, soprattutto perché devi sostituire uno come Insigne.

È difficile trovare un giocatore come l’esterno italiano, Deulofeu mi sembra quello più vicino. Gli mancava l’ultimo step, e a mio avviso, quest’anno l’ha fatto: ha trovato continuità.

Situazione tra Gravina e De Laurentiis? Sull’idea di multiproprietà io sto con la federazione, non per De Laurentiis, ma è una situazione che non si può più vedere. Io, per il resto, sono d’accordo con De Laurentiis: non è stato fatto niente dalla Federazione.

Gravina nel mondo del calcio ha riciclato uomini suoi ovunque, mentre il calcio è allo sfascio. Non ha avuto neanche la dignità di dimettersi, Mancini le avrebbe anche date ma per reggere il presidente federale lo hanno convinto a non darle.

De Laurentiis deve associarsi con qualcuno, le spallate vere possono arrivare dai fondi americani”