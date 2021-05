Bucchioni: "Gattuso non vuole più andare alla Fiorentina, può aver avvertito un complotto di calciatori e dirigenti viola"

Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gattuso non andrà alla Fiorentina, sono successe cose negli spogliatoi al termine di Fiorentina-Napoli che a Gattuso non è piaciuto. Parole forti di Dainelli, Biraghi e altri dirigenti. Lui può aver visto l’idea di complotto come se ai calciatori non piacesse Gattuso, dirigenti e calciatori sono molto legati a Iachini".