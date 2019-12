Bucchioni: "Dura cominciare così per Gattuso, per ripartire il Napoli deve togliere le multe. Ancelotti? Sorpreso da lui..."

Ultime notizie calcio Napoli - Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live", trasmissione in onda su Radio Marte:

“Il gol di Dybala è un capolavoro, al pari di quello di Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo è un campione che si è fatto da solo attraverso allenamenti e sudore e quel gesto tecnico è frutto di 20 anni di carriera mentre Dybala ha fatto un colpo di genio.

Per ripartire, il Napoli deve togliere le multe per ritrovare coesione e serenità. Cominciare con questo peso è dura per Gattuso.

Sono sorpreso dalla voglia di Ancelotti di tornare subito in panchina. Non è stato un periodo facile a Napoli e poi l’esonero dovrebbe far pensare. Non so da cosa sia ispirato e se fossero i soldi, fa parte del gioco”.