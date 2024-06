Bucchioni: "Di Lorenzo? Non mi associo al suo massacro, con la Spagna non è stato protetto"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’Italia di Spalletti contro la Croazia? Nei momenti di difficoltà ha sempre tirato fuori il meglio, me lo immagino cosa abbia passato dal match con la Spagna ad oggi. Retegui e non Scamacca? Stasera serve la grinta, la cattiveria: Retegui ha la garra argentina, questo devono avere i giocatori. Scamacca certe volte si assopisce, serve uno che abbia il veleno dentro e dovrà dare noie. Di Lorenzo? Un bene che sia un figlioccio di Spalletti, non mi associo al suo massacro: è evidente che sia andato in difficoltà, ma con la Spagna non è stato protetto, se Chiesa non lo aiuta con Frattesi su Nico Williams, tutti avrebbero fatto una magra figura”