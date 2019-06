Bucchioni: "Ancelotti pronto a rilanciare James, a Napoli può diventare un idolo. Per Manolas pronta una strategia ben precisa"

Il giornalista Enzo Bucchioni, attraverso il suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha analizzato le ultime trattative di mercato relative alla SSC Napoli:

"Come risponde De Laurentiis alle mosse della Juve? Come vi avevamo anticipato una settimana fa, Ancelotti ha ottenuto da giorni il sì di James Rodriguez che non era affatto scontato. L’allenatore che lo valorizzò al Real, quando James giocò il miglior periodo della sua carriera, lo ha convinto, è sicuro di rilanciarlo al massimo livello. Diventerà un idolo di Napoli. Dopo l’accordo con James, Mendes sta lavorando con il Real. Si potrebbe chiudere a cinque milioni per il prestito, trenta per il riscatto obbligatorio l’anno prossimo. Ma Adl deve prendere un difensore al posto di Albiol e la scelta è caduta su Manolas. L’ultima offerta alla Roma: spalmare in due-tre anni la clausola rescissoria da 36 milioni".