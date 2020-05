Bucchi: "Vedrete il vero Politano quando diventerà titolare, incide e sposta gli equilibri!"

Ultime notizie calcio Napoli - Cristian Bucchi, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Politano credo possa essere un calciatore adatto all’idea di gioco di Gattuso perché p bravo nell’uno contro uno ed a rientrare sul sinistro da destra, è cresciuto anche dal punto di vista realizzativo. Incide ed è in grado di spostare gli equilibri. Poi è ovvio che abbia bisogno di continuità. Trovando Callejon, non gli ha ancora permesso di esprimersi al massimo. Quando si sentirà padrone di quel ruolo e titolare, allora Napoli vedrà il vero Politano. A Sassuolo aveva tutto tranne le pressioni della grande piazza come lo può essere Napoli, ha un carattere molto forte. Può diventare un simbolo. Tridente Insigne-Immobile-Politano? Sarebbe bello ed importante anche per la Nazionale”.