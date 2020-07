Bucchi: "Il pensiero spinge le motivazioni al Barcellona: lì vedremo un'ottima prestazione. Petagna? Non ha numeri da bomber e su Osimhen..."

Ultime calcio Napoli - Cristian Bucchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Che il Napoli non finalizzi è un momento. Gli attaccanti azzurri hanno sempre fatto gol, finalizzando molto, soprattutto con Milik, Llorente e Mertens. Callejon, Insigne e Politano spendono molto in corsa e un periodo di poca lucidità ci sta. Barcellona? Le motiviazioni possono concentrarsi, in questo momento, sulla Champions. E' normale, sarà un Napoli diverso da quello visto ieri. Queste partite vanno giocate, cercando di fare ottime prestazioni, rispetto a gare dove la stessa è stata inferiore. Petagna, Mertens e Osimhen, il problema gol è risolto? Petagna è fortissimo, ma non ha numeri da bomber. Osimhen ha una velocità importante e può fare bene. Boga? Ha una valutazione tecnica fenomenale, sposta gli equilibri. Il primo giocatore per dribbling tentati e riusciti. Crea sempre superiorità numerica e questo può far superare le difficoltà legate agli spazi chiusi".