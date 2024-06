Bucchi: "Il ds del Napoli con Conte e ADL deve avere coraggio! Oggi sta vincendo l'orgoglio e la reazione d'impeto di Di Lorenzo"

Calciomercato SSC Napoli - Cristian Bucchi, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"La figura del direttore sportivo del Napoli, con personalità forti come quella di Conte e De Laurentiis, deve avere coraggio e Manna è uno di personalità e saprà gestire le situazioni Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Oggi sta vincendo l'orgoglio e la reazione d'impeto di Di Lorenzo. Ha rinnovato da poco, ma si è sentito come capro espiatorio della debacle del Napoli e s'è sentito tradito. Il pubblico, quando non vede il Napoli arrembante, si sente tradito e se la prende coi singoli, ma soprattutto dai leader. E' stato un amore conflittuale, come tutte le storie d'amore importanti hanno bisogno di tempo.

Osimhen con Conte? Se il Napoli restasse questo ci vedrei bene un 3-4-3 o 3-4-2-1, un po' stile Chelsea del primo anno di Conte. Credo che il Napoli abbia degli attaccanti molto forti e Conte farebbe un gioco più diretto. Se invece fosse Lukaku il centravanti il gioco sarebbe improntato molto sulla sua fisicità che permetterebbe gli inserimenti di chi gli gioca dietro, lo stesso Raspadori potrebbe trarne benefici dell'arrivo di Lukaku"