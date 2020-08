Bucchi: "Boga con Gattuso farebbe il definitivo salto di qualità. E' tra i migliori nell'uno contro uno"

Napoli - Christian Bucchi, ex attaccante del Napoli ed ex allenatore di Pescara e Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non credo che a livello numerico ci sia tanta differenza tra il 4-3-3 ed il 4-2-3-1, dipende molto dalle caratteristiche dei giocatori. Rino vuole un uomo davanti alla difesa che dia equilibrio. Se giochi con una sola punta devi essere bravo ad attaccare anche con gli esterni e con le mezz’ali nel 4-3-3. Credo che il Napoli crescerà intorno ad Osimhen. Milik e Mertens sono bravi nel fare da raccordo, Osimhen ha un’atleticità devastante e se ha spazio può essere unico. Ospina o Meret? L’alternanza dei portieri non mi piace, ora Gattuso deve battezzare un portiere e creare le gerarchie giuste. Immagino si riparta da Ospina anche se Meret ha dimostrato di saper far bene in una piazza come Napoli. E’ giusto che Meret voglia capire quale potrà essere l’idea del tecnico e del suo futuro. Boga? Ha ancora margini di crescita importanti, credo che possa diventare il più forte in assoluto nell’uno contro uno. A volte le squadre ti aspettano e ti tolgono profondità, Boga è adatto per il guizzo e la giocata vincente nello stretto. Già ora credo che sia tra i migliori, ma se va in un grande club con Gattuso come allenatore farebbe il definitivo salto di qualità”.