Bruscolotti: "Verso Maksimovic poca fiducia, ora ha raggiunto il suo massimo ma non è una sorpresa..."

Ultimissime calcio Napoli – Beppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le cene di squadra sono, se non fondamentali, comunque molto importante. Vedo unione e tanta forza in questo gruppo ed i risultati si stanno vedendo. Quello del Napoli non è un catenaccio, è organizzazione di gioco e controllo della gara e dell’avversario. Verso Maksimovic c’è stata poca fiducia inizialmente mentre ora è tornato alla grande ed è arrivato al massimo, non concede nulla ed ha un bel piede. Non è una sorpresa, qui aveva incontrato qualche difficoltà con l’allenatore”.