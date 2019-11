Bruscolotti: "Tempo fa un dirigente del Napoli mi disse che non puntano molto sul settore giovanile"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“I calciatori del Napoli ieri hanno deliziato il popolo napoletano, ieri hanno tenuto per gran parte della gara. Anche i matrimoni finiscono, ma perché ogni qualvolta qualcuno lascia Napoli lo fa sempre in malo modo? Qualche anno fa sono stato a Castel Volturno per parlare con un dirigente del Napoli e mi dissero che il Napoli non punta molto sul settore giovanile”.