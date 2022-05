Bruscolotti su Ancelotti: "A Napoli ha macchiato la sua immagine, quell'ammutinamento..."

Napoli Calcio - Giuseppe Bruscolotti, storico ex difensore del Napoli campione d’Italia, ha parlato di Carlo Ancelotti ieri sera negli studi di Campania Sport:

"A Madrid ha saputo lavorare e merita ovviamente i complimenti: è stato eccezionale, tuttavia a Napoli non ci è riuscito. La squadra non era all’altezza delle sue imprese, ma sinceramente anche lo stesso tecnico avrebbe potuto fare di più. Non ci è riuscito e purtroppo ha macchiato la sua immagine con l'ammutinamento: doveva gestirla meglio, non improvvisare. Evidentemente c’erano delle cose sommerse, ora resta l’amaro in bocca per quel che poteva essere e non è stato…”.