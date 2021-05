Bruscolotti: "Spero in un finale di campionato regolare, non lo è sempre stato per il mio Napoli"

Calcio Napoli - “Spero di vedere un finale di campionato regolare, in cui a incidere sia soltanto il campo e non altri fattori. Quando giocavo io, spesso l’ago della bilancia pendeva in favore degli altri e non del Napoli”. L’ha detto ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’, l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti. “Nelle ultime giornate – ha detto Bruscolotti - siamo rimasti perplessi per quello che è successo in Napoli-Cagliari (gol annullato ingiustamente a Osimhen ) e in Benevento-Cagliari (rigore prima concesso per l’intervento di Asamoah su Viola e poi ritirato). Spero che nelle ultime due gare tutto fili per il verso giusto. Credo ad esempio, che l’Inter giocherà la sua partita in casa della Juve. Così come lo farà la Fiorentina contro il Napoli”. A proposito del Napoli, nelle ultime settimane ci sono stati miglioramenti in fase difensiva. “I calciatori sono cresciuti – ha detto Bruscolotti a Radio Crc – i difensori del Napoli sono bravi, ma spesso si concedono qualche errore da scuola calcio. Diciamo che possono fare di più”. Ad alzare il loro livello in futuro, pare non sia Gattuso. “Mi dispiace molto che Gattuso debba andare via da Napoli – ha detto Bruscolotti a Radio Crc – quella azzurra era la piazza ideale per Rino e viceversa. Non sarà facile trovare un’altra persona con la stessa integrità d’animo di Gattuso. Per la sua sostituzione spero che il Napoli possa ingaggiare un tecnico esperto come Spalletti e Allegri. Se a Gattuso abbiamo sempre rimproverato l’inesperienza, non avrebbe senso affidare la panchina del Napoli a Italiano o a De Zerbi. Sono bravi, ma devono crescere ancora”.