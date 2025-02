Bruscolotti: “Rientro di Buongiorno? Esistono degli equilibri e Conte dovrà fare una valutazione”

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non mi aspettavo la vittoria della Fiorentina, una vittoria così schiacciante. Ora i tifosi è giusto che sognino, poi gli addetti ai lavori devono mantenere un certo equilibrio. Napoli-Udinese? Ogni partita va presa con le pinze, il Napoli non si può concedere delle distrazioni. Immagino che lo spogliatoio del Napoli sia serenissimo perchè quando si è primi diventa tutto più armonico. Buongiorno? Conte spera di ritrovarlo quanto prima, si tratta di un calciatore di alto livello. Però esistono equilibri di spogliatoio e Conte dovrà fare una valutazione. Chi sta sostituendo Buongiorno sta facendo benissimo”.