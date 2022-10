Bruscolotti ricorda: "Questa estate ho buttato acqua sul fuoco: giudizi affrettati sulla società"

Le parole del capitano Beppe Bruscolotti riportate sulle pagine del Mattino

«Questa estate ho buttato acqua sul fuoco - annota Beppe Bruscolotti, grande difensore dello scudetto - i giudizi sulla società erano affrettati, prima di conoscere le cose è fuori luogo parlare e sparare sentenze. I nuovi acquisti hanno portato linfa nuova, hanno rigenerato il gruppo. Ad Amsterdam abbiamo fatto un'impresa storica. Non ha limiti, questa squadra. Può arrivare ovunque. L'amore per il Napoli, in città, è infinito. Vive di questo, Napoli. Quando arrivò Diego ci fu la stessa febbre».