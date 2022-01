Bruscolotti: "Napoli in lotta per lo scudetto? Un pensierino andrebbe fatto ma non bisogna deludere"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli in lotta per lo scudetto? Bisogna capire cosa si intende per il massimo, un pensierino andrebbe fatto ma non bisogna deludere come quando sembrava che il Napoli potesse vincere e alla fine non l’ha fatto. La squadra e l’allenatore già sanno i programmi e gli obiettivi da raggiungere, ma il pensierino non deve essere un peso: conta prima di tutto entrare in Champions League, poi si vedrà. Con il ritorno di Osimhen il Napoli potrà tornare ad essere scintillante, come ad inizio campionato. Grazie allo spirito di sacrificio, la squadra è riuscita ad attraversare i momenti di difficoltà”