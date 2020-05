Ultime notizie calcio – Beppe Bruscolotti, ex bandiera del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Lo sport, così come tutti gli ambiti dell’economia, dovrà ripartire, pur con le dovute precauzioni. Il calcio è un modo per alleviare le tensioni”.