Bruscolotti: "Koulibaly è tra i più forti a livello mondiale! Sarà utile per la conquista dello scudetto"

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli:

"Koulibaly miglior difensore del nostro campionato? "Non lo scopriamo adesso, è una realtà e in Italia è il più forte in assoluto. A livello mondiale è tra i primi in assoluto. Che voto gli assegno? Forse dieci è troppo ma nove se lo merita".