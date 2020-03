Bruscolotti: "Koulibaly? Nessuno meglio di lui può capire se è al top o meno. In gara il clima è diverso rispetto all'allenamento"

Ultimissime calcio Napoli - Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Nessuno meglio di Koulibaly può dire di stare bene ed in condizione di affrontare una gara. Nell'allenamento riesci ad equilibrare sempre il lavoro mentre in partita hai sollecitazioni continue e devi essere pronto. Questo è un rischio perchè se non stai al top ti fai ancora più male. Fermare i campionati è una scelta saggia, ma avrei preferito si stoppasse tutto lo sport in Europa. ci sono tante situazioni da valutare capendo quando finirà questa emergenza"