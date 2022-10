Giuseppe Bruscolotti ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Osimhen resterà per un pò in panchina, poi troverà anche il suo spazio. Una squadra che viaggia a questi livelli non puoi toccarla. Non iniziamo a dire che sono stanchi, tra un mese c'è la sosta e Spalletti farà turnover. Tutti troveranno spazio. Kim? Sono impressionato, chiamatelo pure pal 'e fierr come me".