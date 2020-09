Bruscolotti: "Il palleggio prolungato del Napoli non farà bene ad Osimhen"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Se dovesse restare Koulibaly il Napoli avrebbe continuità nel progetto, poi se dovesse andar via le cose cambierebbero tanto per Gattuso perchè cambiare un pezzo così importante non sarà facile. Ricordiamoci che domenica si gioca. Osimhen? Ha bisogno di spazi e profondità e se gli esterni si stringono il nigeriano avrà pochi spazi. Anche il palleggio prolungato non farà bene alle sue caratteristiche. Mi auguro che Gattuso faccia il 4-3-3, ma ho dei dubbi onestamente".