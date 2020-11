Bruscolotti: "Il mio Napoli era inferiore a quello di oggi. Gli azzurri di Gattuso mi lasciano perplesso dal punto di vista caratteriale"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Negli spogliatoi è normale che si discuta, sia quando si vince che quando si perde. Ora il Napoli deve ricompattarsi e i rimproveri lasciamoli perdere perchè fanno parte del gioco, capita che tra compagni ci si mandi a quel paese. Gattuso si è preso delle responsabilità ed è giusto che sia così perchè è l'allenatore, ma è anche giusto parlare coi calciatori e se non accade ciò che hanno studiato bisogna analizzarlo. La cosa importante è che se ci sono delle ombre bisogna cancellarle. Quando succedono queste partite particolari è normale che nascano delle discussioni. Il mio Napoli non fu fatto per vincere, in un campionato crollammo e poi risalimmo fino a vincere lo scudetto. Erano tempi diversi, la squadra non era attrezzata per fare chissa cosa, avevamo solo il più grande giocatore. Oggi il livello è molto alto, forse ho qualche dubbio dal punto di vista caratteriale".