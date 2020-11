Bruscolotti: "Grave errore di Koulibaly sul primo gol del Milan, non si può lasciare libero uno come Ibra"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore.

"Avevo avuto dei dubbi quando ho visto lo schieramento offensivo del Napoli, i fatti purtroppo mi hanno dato ragione. Alcune cose vanno riviste. Marcatura Koulibaly su Ibrahimovic? Non si può lasciare libero uno come lui, sul primo gol era addirittura in vantaggio. Un giocatore come Ibra va guardato a vista. La squadra deve prestare più attenzione e bisogna farsi valere. Ospina? Può avere voce in capitolo, per il resto vedo poca roba”.