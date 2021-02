Bruscolotti: "Gattuso impari da Gasperini: aggressione e ripartenza. A questo Napoli manca l’anima!”

Ultime notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli:

“Juventus sfavorita ci agevola? Mi auguro che la nostra squadra ne prenda atto e prenda un’ulteriore carica. Devono mostrare una certa aggressività. Le motivazioni ci sono e quindi quale miglior occasione per cercare di venir fuori. Troppo sbilanciato? Sicuramente sì. Oggi di elementi a disposizione ce ne sono pochi. È una squadra un pochino coperta, non lo so sono scelte che farà l’allenatore. Bettega? Per tanti anni è stato il mio avversario e all’occorrenza era duro. Negli ultimi anni io marcavo Platini. Platini? Con me doveva soffrire e basta (ride ndr). Gli conveniva altrimenti dopo rischiava di prendere qualche botta. Non protestava. Chi era lagnoso era Donadoni. Errori difensivi del Napoli? Non credo sia tutta colpa dei difensori. È colpa degli stravolgimenti che hanno portato gli allenatori. In altri tempi avremmo parlato con l’allenatore. Una volta quando arrivava qualche giocatore in più, mandavo i miei giocatori in avanti. Prendiamo esempio dall’Atalanta. Pressione e grande ripartenza e cosa vuoi di più! Qui dobbiamo iniziare a giocare palla dal portiere, per me è una comica. La prima partita con l’Atalanta l’abbiamo fatta in quel modo! Ci sono stati infortuni è vero. Ma se esco io deve esserci un giocatore che mi sostituisca! Manca l’anima guerriera al Napoli? Parlando seriamente la gente mi stima perché ho dato attaccamento. Io ho rischiato la vita quando giocavo. Io mettevo la testa sulla palla e gli avversari scalciavano”.