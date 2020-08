Bruscolotti: "Difesa? Si capirà di più quando si capirà il futuro di Koulibaly. Cambiare l'asso centrale crea problemi, serve copertura"

Ultimissime calcio Napoli - Beppe Bruscolotti, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Difensori? Dipende molto dalla situazione di Koulibaly. Una volta che si capisce qual è il futuro del senegalese, si risolverà tutto perché la squadra ha già in pugno l’erede. Quando si cambia l’asse centrale però si perde gran parte della forza di una compagine. Le squadre sono sempre state organizzate partendo dal portiere, i due centrali, il perno di centrocampo ed il centravanti. Manolas nella sua carriera ha spesso dimostrato una certa fragilità, bisogna coprirsi proprio per questo. Serve gente che possa sostituirlo senza farne sentire la mancanza. Il reparto difensivo deve essere protetto dalla linea mediana, serve filtro. Il Napoli prende tanti gol e con una certa copertura del centrocampo sulla difesa può migliorare questo dato”.