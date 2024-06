Bruscolotti: "Di Lorenzo rovina la sua immagine, sorpreso che Conte abbia fatto questa cosa"

Beppe Bruscolotti è intervenuto nel corso di Radio CRC Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni evidenziate da CalcioNapoli24.it : “Ho ottime sensazioni, l’entusiasmo è salito con Conte che ha tutte le caratteristiche per far bene. E' un vincente ed è chiaro che bisogna solo aspettare cosa venga fuori dalla campagna acquisti. Per raggiungere determinati traguardi ci vuole del sacrificio, bisogna impegnarsi al massimo senza mai risparmiarsi ogni giorno si deve fare qualcosa in più per migliorare sempre.

Caso Di Lorenzo, cosa ne pensa la bandiera Bruscolotti

Questione Di Lorenzo?Io un po’ mi meraviglio che Conte abbia fatto un’opera di convincimento, chi dice no può andarsene. Io non voglio dilungarmi e rispetto le scelte personali, a me dispiace per il calciatore ma il resto non voglio commentare, sapete come la penso, la mia carriera la conoscete. Rovina la sua immagine ma non verrà rovinato il ricordo delle sue prestazioni nell’anno dello scudetto”.

P.F.