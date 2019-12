Bruscolotti: "Con Gattuso i giocatori dovranno uscire stremati dal campo, la squadra ora sarà più viva!"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho letto indicazioni e riscontri positivi da parte dei calciatori su Gattuso, può risollevare un ambiente che si era un po’ appiattito. Sveglierà dal torpore il gruppo, devono rendersi conto i calciatori che la classifica è difficile ma c’è tempo per migliorarla. Devono mettersi a disposizione del tecnico e mettere in atto quello che vuole Gattuso. E’ uno che chiede lotta e velocità, i calciatori devono uscire stremati dal campo! La società deve essere presente, i problemi nascono proprio quando questo non accade. Il presidente fa bene a stare vicino alla squadra, anche sul campo. Con Gattuso vedremo una squadra più viva”.