Bruscolotti: “Al Napoli ieri sono mancati gli attributi. Non facciamoci illusioni sul campionato, anzi bisogna guardarsi alle spalle”

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, opinionista.

“Cosa è mancato al Napoli ieri? Gli attributi. Ho avuto la stessa impressione della famosa partita contro il Verona, il carattere manca. Abbiamo vissuto una partita simile. La squadra si è seduta e nessuno è capace di condurla e risollevarla. Mertens è un elemento rappresentativo e in questo dovrebbe smuovere le acque e far tirare fuori qualcosa da tutti i compagni. Il Napoli ha fatto tanta confusione ma di concreto c’è stato ben poco.

Preoccupato? Per il fatto caratteriale. Sono curioso di vedere come si ripresenterà la squadra. Adesso ogni partita rappresenta qualcosa di molto importante, ora la Juventus comincia a soffiare dietro le orecchie. Non facciamoci illusioni di vincere il campionato, speriamo che possa accadere ma penso che bisogna guardarsi fortemente alle spalle”