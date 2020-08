Calciomercato Napoli - Nel suo intervento a TMW Radio, Bruno Giordano ha parlato anche della scelta della Juventus di affidarsi ad Andrea Pirlo come nuovo allenatore: "Si è puntato sull'uomo, del tecnico non sappiamo nulla. E' stato un grande campione, in un ruolo dove comandava il gioco. Ha le caratteristiche per allenare in un certo modo e lo stile per farlo in una certa piazza, un po' come Trapattoni e Capello".