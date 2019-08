Bruno Giordano: "Lotta a tre per lo scudetto, Napoli ancora più forte. Lozano? Ha due grandi qualità"

Bruno Giordano, classe 1956, ex giocatore del Napoli di Maradona, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Due acquisti importanti, Manolas e Lozano; due di prospettiva, Di Lorenzo e Elmas e sullo sfondo la possibilità, seppur complicata da realizziare, che possa arrivare Icardi: Le dà fiducia questo Napoli, Giordano?

«È sicuramente superiore a quello dello scorso anno. L’arrivo di Manolas è tanta roba, ti può permettere anche la giornata storta degli attaccanti e di vincere con un solo gol di scarto. Insieme con Koulibaly forma una delle coppie più forti della Serie A».

Di Lozano si dice un gran bene: che idea s’è fatta di questa giocatore?

«Ha grandi qualità, come il dribbling in velocità, ed è bravo nell’attaccare la profondità, una caratteristica che gli permette di segnare tanto. E poi, ha già dimostrato al Mondale russo quanto sia davvero bravo».

E se arrivasse pure Icardi...

«Sarebbe un attacco top. Non credo che il suo comportamento sia da racchiudere in un dispetto. Parliamoci chiaro, non si può rinunciare al Napoli. Può darsi che sia in parola con la Juventus ed è convinto che l’operazione vada a buon fine. Non direbbe no, di principio, rinunciando a giocare nel tempio che è stato del suo connazionale, Diego Maradona, per sette lunghi anni. Higuain, per esempio, pur di giocare nel Napoli ha rinunciato al Real Madrid. Da qualche anno, il Napoli è un club di dimensioni europee consolidate, non capirei la scelta di Icardi di non giocare la Champions League».

Che campionato sarà, Giordano?